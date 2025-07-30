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Galatasaray'da Osimhen'in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni file bekçisi

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız ismin İstanbul'a geliş saati belli olurken, gözler kaleci transferine çevrildi. Birçok ismi listesine alan Sarı-Kırmızılılar Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson ile büyük oranda anlaşırken bonservis için İngiliz ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Osimhen'in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni file bekçisi
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, tranfer dönemindeki ilk imzasını Leroy Sane'ye attırırken Victor Osimhen'in transferi için geri sayıma geçmiş durumda Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen transferinin hemen ardından ise Muslera'nın gidişiyle boşalan kale için resmi adımı atması bekleniyor.

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GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray da Osimhen in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni file bekçisi 1

Gece saatlerinde Galatasaray paylaşlımlarıyla taraftarı heyecanlandıran ve uykularını kaçıran Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Galatasaray Futbol A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu saat 11.30'da Victor Osimhen'i almak için Almanya'ya gittiği öğrenilirken, yıldız ismin bu akşam saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı öğrenildi.

RESMİ İMZA 2 AĞUSTOS'TA

Galatasaray da Osimhen in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni file bekçisi 2

Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen'i Perşembe sabahı sağlık kontrolünden geçirmesi, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Lazio mücadelesi öncesinde ise bu transferi taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

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KALE EDERSON'A EMANET

Galatasaray da Osimhen in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni file bekçisi 3

Bu transferin hemen ardından ise Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından kalede güvenilir bir isim arayışında olan Sarı-Kırmızılı yönetim, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından Ederson’da karar kıldı.

ANLAŞMA TAMAM: OSIMHEN SONRASI GELİYOR

Galatasaray da Osimhen in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni file bekçisi 4

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ederson ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, Osimhen'i İstanbul'a indirdikten sonra, bonservis pazarlığı için Manchester City ile yeniden masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

MANCHESTER CITY'DEN KALECİ TRANSFERİ

Galatasaray da Osimhen in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni file bekçisi 5

Son olarak Burnley'den eski kalecisi James Trafford'u transfer eden Manchester City'nin bu bölgedeki rotasyonu 3 kişiye çıktı. Trafford ve Ederson'la birlikte Stefan Ortega, Manchester City'nin kadrosundaki bir diğer isim.

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