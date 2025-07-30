Galatasaray'da Osimhen'in geliş saati belli oldu! Yıldız ismin transferi sonrası kaleci bombası patlıyor... Anlaşma sağlandı: İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni file bekçisi

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, tranfer dönemindeki ilk imzasını Leroy Sane'ye attırırken Victor Osimhen'in transferi için geri sayıma geçmiş durumda Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen transferinin hemen ardından ise Muslera'nın gidişiyle boşalan kale için resmi adımı atması bekleniyor.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Gece saatlerinde Galatasaray paylaşlımlarıyla taraftarı heyecanlandıran ve uykularını kaçıran Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Galatasaray Futbol A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu saat 11.30'da Victor Osimhen'i almak için Almanya'ya gittiği öğrenilirken, yıldız ismin bu akşam saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı öğrenildi.

RESMİ İMZA 2 AĞUSTOS'TA

Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen'i Perşembe sabahı sağlık kontrolünden geçirmesi, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Lazio mücadelesi öncesinde ise bu transferi taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

KALE EDERSON'A EMANET

Bu transferin hemen ardından ise Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından kalede güvenilir bir isim arayışında olan Sarı-Kırmızılı yönetim, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından Ederson’da karar kıldı.

ANLAŞMA TAMAM: OSIMHEN SONRASI GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ederson ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, Osimhen'i İstanbul'a indirdikten sonra, bonservis pazarlığı için Manchester City ile yeniden masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

MANCHESTER CITY'DEN KALECİ TRANSFERİ

Son olarak Burnley'den eski kalecisi James Trafford'u transfer eden Manchester City'nin bu bölgedeki rotasyonu 3 kişiye çıktı. Trafford ve Ederson'la birlikte Stefan Ortega, Manchester City'nin kadrosundaki bir diğer isim.