Galatasaray'da şampiyonluğun ardından istifa kararı! Erden Timur görevi bırakıyor...

Galatasaray'da yaşanan 24. şampiyonluğun ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni yönetimde yer almayacağı konuşulan Erden Timur'un yarın istifasını sunacağı ifade edildi.

ICARDI, TORREIRA VE DAHASI...

Galatasaray'ın şampiyon kadrosunun kurulmasında başrol oynayan Erden Timur'un Dursun Özbek ile bazı konularda anlaşamadığı için istifa edeceği iddia edildi.

DEVAM ETSE BİLE TRANSFER OPERASYONUNDA YER ALMAYACAK

Erden Timur, Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor. Futbol A.Ş'de devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayı istemeyen Erden Timur'un yarın istifasını sunacağı ve beklemeye geçeceği ifade edildi. (A Spor)





