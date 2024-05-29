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Galatasaray'da şampiyonluğun ardından istifa kararı! Erden Timur görevi bırakıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.05.2024 16:39
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Galatasaray'da şampiyonluğun ardından istifa depremi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi başta olmak üzere birçok transferde başrol oynayan Erden Timur'un görevi bırakacağı iddia edildi.

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından istifa kararı! Erden Timur görevi bırakıyor...

Galatasaray'da yaşanan 24. şampiyonluğun ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni yönetimde yer almayacağı konuşulan Erden Timur'un yarın istifasını sunacağı ifade edildi.

ICARDI, TORREIRA VE DAHASI...

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Galatasaray'ın şampiyon kadrosunun kurulmasında başrol oynayan Erden Timur'un Dursun Özbek ile bazı konularda anlaşamadığı için istifa edeceği iddia edildi.

DEVAM ETSE BİLE TRANSFER OPERASYONUNDA YER ALMAYACAK

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Erden Timur, Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor. Futbol A.Ş'de devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayı istemeyen Erden Timur'un yarın istifasını sunacağı ve beklemeye geçeceği ifade edildi. (A Spor)

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Erden Timur galatasaray
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