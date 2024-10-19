Galatasaray'da şanssız sakatlık! Oyuna devam edemedi...

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılarda yeni transfer Ismail Jakobs, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Senegal'li sol bek yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.