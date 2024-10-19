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Galatasaray'da şanssız sakatlık! Oyuna devam edemedi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.10.2024 19:35
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Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılarda yeni transfer Ismail Jakobs, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Senegal'li sol bek yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Galatasaray'da şanssız sakatlık! Oyuna devam edemedi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Antalya'da oynanan maça ilk 11'de başlayan Ismail Jakobs sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Senegalli sol bek 23. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

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