SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Galatasaray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

16.04.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seks partisi skandalı büyüyor. Cimbom'un Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları sonra Mustafa Cengiz çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Donk'un seks partilerden bıktık diyen Cengiz, "Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştuğu iddia edilmişti. Bu sözlerin ardından partilere katılan başka isimlerin de olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Galatasaray'ın son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşması eleştirilerin odağı olmuştu.

Mustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktıkMustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktık

Sarı - kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz, "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştuğu iddia edilmişti. Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı.

Ryan Donk'tan çok sert sözlerRyan Donk'tan çok sert sözler

Milliyet'in iddiasına göre, bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'dan yalanlama geldiGalatasaray'dan yalanlama geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha büyük penis isteği hastanede bitti! Daha büyük penis isteği hastanede bitti!
Galatasaray'dan transfer çalımıGalatasaray'dan transfer çalımı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
pandemide onlarıda düşünmek lazım bas bas paraları leylaya seni götürmediği için kızıyorsun kukla başkan beter olun

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Flaş açıklama! "Fatih Terim bırakacak"

Flaş açıklama! "Fatih Terim bırakacak"

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.