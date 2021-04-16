Galatasaray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Galatasaray'ın son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşması eleştirilerin odağı olmuştu.

Sarı - kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz, "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştuğu iddia edilmişti. Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı.

Milliyet'in iddiasına göre, bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.



