Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satarken sözleşmesine 'Türkiye'ye dönemez' maddesi koydurmayan Galatasaray pişman oldu. Sarı-kırmızılı takım, teklifler alan yıldız futbolcuları için flaş bir karar aldı.

Cansu Akalp

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.

Galatasaray dan Barış Alper hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki... 1

Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak.

"TÜRKİYE'DE GALATASAY'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAYAMAZ"

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek.

Yönetim, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarken Napoli kulübünün direttiği ilk 2 yıl için geçerli "İtalya'ya satılamaz" maddesini onaylayarak transferi gerçekleştirmişti.

Galatasaray dan Barış Alper hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki... 2

Geçen sezonun başında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası Türkiye'ye dönme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, oyuncu için Benfica'ya bonuslarla birlikte 25 milyon euro teklif etse de Portekiz ekibini henüz ikna edemedi.

Fenerbahçe ve Benfica anlaşma sağlarsa Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli takıma transfer olacak. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezonun başında 12 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Benfica'da 56 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

