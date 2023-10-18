Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz hamle

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında sarı-kırmızılılar yeni formasıyla sahada olacak.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Galatasaray'ın duyurduğu yeni forması Beşiktaş maçında görücüye çıkacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarlanan formalar satışa çıktıktan 1 saat içinde tükendi. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetim Beşiktaş maçına bu formalarla çıkma kararı aldı.

MUSLERA GİYDİ VE PAYLAŞTI

Galatasaray kaptanı Muslera ve Sarı-Kırmızılı futbolcular 100. yıl için özel hazırlanan formayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde test etti ve oldukça beğendi. Instagram hesabından o anları paylaşayan deneyimli kaleci "Yeni zırhımız. Zaferlerle dolu bir yüzyılın sembolü ve daha nicelerinin sözü." ifadelerini kullandı.





