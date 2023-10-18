SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz hamle

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz hamle

18.10.2023 15:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisinden sonra Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında sarı-kırmızılılar yeni formasıyla sahada olacak.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Screenshot_1

Galatasaray'ın duyurduğu yeni forması Beşiktaş maçında görücüye çıkacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarlanan formalar satışa çıktıktan 1 saat içinde tükendi. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetim Beşiktaş maçına bu formalarla çıkma kararı aldı.

MUSLERA GİYDİ VE PAYLAŞTI

387763678_843633330538665_7634902020448662601_n

Galatasaray kaptanı Muslera ve Sarı-Kırmızılı futbolcular 100. yıl için özel hazırlanan formayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde test etti ve oldukça beğendi. Instagram hesabından o anları paylaşayan deneyimli kaleci "Yeni zırhımız. Zaferlerle dolu bir yüzyılın sembolü ve daha nicelerinin sözü." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Kariyeri bitebilir! Son hali içler acısı durumda...Kariyeri bitebilir! Son hali içler acısı durumda...
Ronaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu söylediRonaldo'nun gerçek yaşının 38 değil, 28 olduğunu söyledi
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş forma galatasaray Süper Lig oynanacak maçı süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımı olay oldu

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımı olay oldu

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.