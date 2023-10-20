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Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde sürpriz kadro! Zaha, Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

20.10.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rakibini Rams Park'ta konuk edecek olan sarı - kırmızılılarda nasıl bir 11'in sahada yer alacağı merak ediliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

ZIYECH'İN DURUMU BELİRSİZ

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Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

LİGDEKİ SON 7 MAÇINI KAZANDI

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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

SON 22 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

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Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI, 14 MAÇTA 12 GOL ATTI

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.

YOĞUN FİKSTÜRE GİRİYOR

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Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle başlayıp 22 gün sürecek bölümde 6 maça çıkacak.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, sırasıyla ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

"Cimbom" bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Bayern Münih takımıyla 2 maç yapacak.

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