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Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası peş peşe paylaşımlar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 21:29
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet aldı. Beşiktaş maçının ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası peş peşe paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 7. derbisine çıktı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, derbilerde kaybetmeme istatistiğini bu maçta da sürdürdü. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu, 1 maçta da berabere kaldı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Galatasaray sosyal medya hesabı, Beşiktaş galibiyetinin ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar Beşiktaş taraftarının tepkisini çekerken, Galatasaraylı taraftarları da mutlu etti.

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