Galatasaray'dan Haji Wright girişimi! Rekor bonservis bedeliyle sezon sonunda...

Antalyaspor'da bu sezon harikalar yaratan Haji Wright için gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği golcü oyuncuya Lokomotiv Moskova resmi teklifini yaptı. Antalyaspor'a 8+2 milyon Euro öneren Rus ekibi istediğini alamadı.

HAJI WRIGHT GİTMEK İSTEMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, ABD'li forvet Haji Wright için Antalyaspor'a 8+2 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu. Rus ekibinin rekor teklifine rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Haji Wright transferi suya düşürdü.

GALATASARAY İSTİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Doğukan Sinik'i sezon başında 4 milyon Euro'ya Hull City'ye gönderen Antalyaspor, kulübün transfer rekonu bu bedelle kırmıştı. Galatasaray'ın Haji Wright için 6 milyon Euro civarı bonservis vermeye hazırlanması üzerine sezon sonunda rekor transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.



