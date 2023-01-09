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Galatasaray'dan Haji Wright girişimi! Rekor bonservis bedeliyle sezon sonunda...

09.01.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurma çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisinin ardından düğmeye bastı. Ayrıca Lokomotiv Moskova, Haji Wright için Antalyaspor'a 8+2 milyon Euro resmi teklif yaptı. Haji Wright, Rusya’ya gitmek istemedi ve transfer askıya alındı.

Galatasaray'dan Haji Wright girişimi! Rekor bonservis bedeliyle sezon sonunda...
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Antalyaspor'da bu sezon harikalar yaratan Haji Wright için gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği golcü oyuncuya Lokomotiv Moskova resmi teklifini yaptı. Antalyaspor'a 8+2 milyon Euro öneren Rus ekibi istediğini alamadı.

HAJI WRIGHT GİTMEK İSTEMEDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, ABD'li forvet Haji Wright için Antalyaspor'a 8+2 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu. Rus ekibinin rekor teklifine rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Haji Wright transferi suya düşürdü.

GALATASARAY İSTİYOR

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Galatasaray, Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Doğukan Sinik'i sezon başında 4 milyon Euro'ya Hull City'ye gönderen Antalyaspor, kulübün transfer rekonu bu bedelle kırmıştı. Galatasaray'ın Haji Wright için 6 milyon Euro civarı bonservis vermeye hazırlanması üzerine sezon sonunda rekor transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.


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