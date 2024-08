Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi! Almanya'ya gitmişti... Köhn transferi resmen duyuruldu

Galatasaray'da son maçlardaki performansı eleştirilen isimlerden Derrick Köhn, için Sarı-Kırmızlılar'dan resmi açıklama geldi.

Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

ALMANYA'YA GİTTİ

25 yaşındaki sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti.

OKAN BURUK'U KIZDIRMIŞTI

Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

'KAP' AÇIKLAMASI GELDİ!

Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralık olarak transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VEDA MESAJI

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'e kiraladığı sol bek Derrick Köhn, veda mesajı yayımladı.

Köhn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldiğim ilk günden beri Galatasaray'ın başarısı için çalıştım ve bu formayı giymekten dolayı her zaman onur duydum. Sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmak, bu büyük camiaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir keyif oldu. Hayatımda unutamayacağım günleri burada yaşadım ve şu an kısa bir süre için buradan ayrılıyorum. Her zaman söylediğim gibi 'En büyük cimbom' Başarılar Galatasaray" ifadelerini kullandı.