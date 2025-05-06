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Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti! Zaniolo, Roma mücadelesinde adeta çılgına döndü oyundan atıldı: Kariyerinin sonu

Galatasaray'dan İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo son oynanan mücadelede yaptıklarıyla geceye damga vurdu. İtalyan basınından Corriere dello Sport yaşananlar sonrası Zaniolo için 'Fiorentina kariyerinin sonu' yorumunda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti! Zaniolo, Roma mücadelesinde adeta çılgına döndü oyundan atıldı: Kariyerinin sonu
Berker İşleyen
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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İtalyan ekibi Fiorentina'nın devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo burada yaptıklarıyla gündem olmaya devam ederken Roma'ya karşı oynanan mücadelede karşılaşmaya ilk 11'de başlarken mücadelenin son bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.

Yaşanan bir pozisyonun ardından çılgına dönen Zaniolo, karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulunmasının ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

CEZASI AÇIKLANACAK

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İtalyan futbolcunun söyledikleri ve hakem raporunun incelenmesinin ardından Zaniolo'nun cezasını salı günü açıklanması bekleniyor.

"FIORENTINA KARİYERİNİN SONU"

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İtalyan basınından Corriere dello Sport, Zaniolo'nun Roma maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, "Fiorentina'daki kariyerinin sonu gibi görünüyor." yorumunda bulundu.

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Fiorentina kırmızı kart son dakika galatasaray zaniolo
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