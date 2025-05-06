Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti! Zaniolo, Roma mücadelesinde adeta çılgına döndü oyundan atıldı: Kariyerinin sonu

İtalyan ekibi Fiorentina'nın devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo burada yaptıklarıyla gündem olmaya devam ederken Roma'ya karşı oynanan mücadelede karşılaşmaya ilk 11'de başlarken mücadelenin son bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.
Yaşanan bir pozisyonun ardından çılgına dönen Zaniolo, karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulunmasının ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
İtalyan futbolcunun söyledikleri ve hakem raporunun incelenmesinin ardından Zaniolo'nun cezasını salı günü açıklanması bekleniyor.
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Zaniolo'nun Roma maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, "Fiorentina'daki kariyerinin sonu gibi görünüyor." yorumunda bulundu.
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