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Galatasaray'dan olay yaratan Ali Koç kararı! Tüm takımlar onay verdi, onlar sessiz kaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2024 16:26
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Kulüpler Birliği toplantısının sona ermesinin ardından bir açıklama yapan Fatih Saraç, Ali Koç'un istifasının oy birliği ile reddedildiğini açıkladı fakat Galatasaray'ın bu konuda cevap vermediğini söyledi.

Galatasaray'dan olay yaratan Ali Koç kararı! Tüm takımlar onay verdi, onlar sessiz kaldı...

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Kasımpaşa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraç açıklamalarda bulundu.

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

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"Toplantıda ana konumuz Ali Koç'un istifasıydı. Toplantımıza 16 kulübümüz katıldı. Toplantıya katılan 16 kulübün sözlü, 1 kulübün de yazılı onayıyla ittifakla Ali Bey'in istifasının reddini istedik. Bu hususuta hepimizin ortak bir görüş birliği vardı. Ali Koç bu talebimizi kırmadı. Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için Ali Koç'a teşekkür ediyoruz."

19 TAKIM ONAY VERDİ

19 kulüp, Ali Koç’un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesine onay verdi. Şu anda bu konuyla ilgili geri dönüş yapmayan tek takım Galatasaray kaldı.

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