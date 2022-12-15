Galatasaray'dan olay yaratan transfer iddiası! Trabzonspor'un kalbi Uğurcan Çakır için pusuya yattılar...

Galatasaray'da Muslera'nın ardından kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusu olmuş durumda. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılmayacak ve güzel bir jübileyle ayrılık kararı alınacak.

KALEYE KİM GEÇECEK? OLAY İDDİA...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Uğurcan Çakır için Galatasaray pusuya yattı. Muslera sonrası formayı kimin alacağı büyük merak konusu olurken Uğurcan Çakır sesleri ciddi anlamda yükselmeye başladı.

TÜRK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Uğurcan Çakır'ın Türk olması Galatasaray'ı bu transferde daha da iştahlandırıyor. TFF'nin yabancı sınırı kuralı nedeniyle zor anlar yaşayan sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası kaleyi Türk bir kaleciye emanet etmek istiyor. Geçmişte Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferiyle Trabzonspor ile iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı yetkililer sezon sonunda Uğurcan Çakır için masaya oturacak.



