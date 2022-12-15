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Galatasaray'dan olay yaratan transfer iddiası! Trabzonspor'un kalbi Uğurcan Çakır için pusuya yattılar...

15.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Muslera sonrası kaleye geçecek oyuncu için birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Yıldız oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar ortalığı ayağa kaldıracak bir hamle yapmanın peşinde olduğu iddia edildi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın pusuya yattığı öğrenildi.

Galatasaray'dan olay yaratan transfer iddiası! Trabzonspor'un kalbi Uğurcan Çakır için pusuya yattılar...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray'da Muslera'nın ardından kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusu olmuş durumda. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılmayacak ve güzel bir jübileyle ayrılık kararı alınacak.

KALEYE KİM GEÇECEK? OLAY İDDİA...

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Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Uğurcan Çakır için Galatasaray pusuya yattı. Muslera sonrası formayı kimin alacağı büyük merak konusu olurken Uğurcan Çakır sesleri ciddi anlamda yükselmeye başladı.

TÜRK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

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Uğurcan Çakır'ın Türk olması Galatasaray'ı bu transferde daha da iştahlandırıyor. TFF'nin yabancı sınırı kuralı nedeniyle zor anlar yaşayan sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası kaleyi Türk bir kaleciye emanet etmek istiyor. Geçmişte Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferiyle Trabzonspor ile iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı yetkililer sezon sonunda Uğurcan Çakır için masaya oturacak.


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Trabzonspor Uğurcan Çakır galatasaray muslera kulübün

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