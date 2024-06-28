Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi! Dursun Özbek'ten imza sinyali

Galatasaray, Batshuayi transferini bitirmeye hazırlanıyor. 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde Belçikalı golcüyü resmen duyuracak. Dursun Özbek'e bu transferin sorulması üzerine de imza sinyali verildi.

"İMZALAR ATILDIKTAN SONRA AÇIKLAMAYI UYGUN GÖRÜYORUZ"

Batshuayi transferi için konuşan Dursun Özbek, “Bununla ilgili konuşmak transfer sürecini etkileyebiliyor. Transferle ilgili konuları imzalar atıldıktan sonra açıklamayı uygun görüyoruz.” dedi.

"ÇOK İYİ TRANSFER EKİBİMİZ VAR"

Takımın genel transfer durumu hakkında konuşan Özbek, "Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum. Çok iyi transfer ekibimiz var. Kulüp için en iyisini almak için çalışıyoruz. Ancak transferde dediğim şeyleri de gözden kaçırmamalıyız." açıklamasını yaptı.





