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Galatasaray'dan Sara açıklaması! KAP'a bildirildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.08.2024 23:10
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Galatasaray, Gabriel Sara'yı 18 milyon euro ile kadrosuna kattığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada Sara ile 5 sezon için anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Sara açıklaması! KAP'a bildirildi

Galatasaray, orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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galatasaray
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