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Galatasaray'dan TFF'ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 15:26
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaparak itiraz edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan TFF'ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye başvuru yaptı.

"GÖREVİNİ YAPMASI KONUSUNDA UYARDI"

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Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalara itirazda bulundu. Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı" denildi.

NE OLMUŞTU?

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonucu sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, Yardımcı Antrenör Salvatore Foti, Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, futbolculardan ise Mert Hakan Yandaş ve Fred, PFDK tarafından cezaya çarptırılmıştı. PFDK, Jose Mourinho'ya 3 maç, yardımcıları Foti ve Zufic'e 4 maç ceza verirken, futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred ise 3 maç ceza almıştı.

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