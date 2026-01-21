Galatasaray'dan Trabzonspor'a Oulai için tarihi teklif! İşte Süper Lig'in rekoru olacak o "yasak" rakam!

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Trabzonspor'un parlayan yıldızı Inao Oulai için Galatasaray resmi girişimde bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Fildişili oyuncu için 20 milyon Euro nakit ve Ahmed Kutucu takasını içeren devasa bir paket sundu. Ancak Trabzonspor yönetimi bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

TÜRKİYE İÇİNE "50 MİLYON EURO" DUVARI

Bordo-Mavili yönetim, Oulai'nin Türkiye içindeki rakiplerine gitmesine sıcak bakmıyor. Trabzonspor'un, oyuncuyu Süper Lig'den bir takıma satmak için belirlediği "caydırıcı" bonservis bedelinin 50 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu rakamın altındaki hiçbir teklifin Türkiye içi transferde değerlendirmeye alınmayacağı net bir dille iletildi.

AVRUPA'DAN 3 ELİT TALİP VAR!

Trabzonspor'un elini güçlendiren en büyük detay ise Avrupa'dan gelen ilgi. Inao Oulai için Avrupa'nın 3 elit kulübünden resmi teklif geldiği belirtildi. Karadeniz ekibi, oyuncuyu astronomik bir rakamla yurt dışına satarak kulüp tarihinin rekorunu kırmayı planlıyor.