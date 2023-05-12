Galatasaray'dan Weghorst bombası! Icardi olmazsa listenin en başında o var...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Forvet konusunda şimdiden kollarını sıvayan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski oyuncusu Weghorst'u gündemine aldı.

DURSUN ÖZBEK İLE OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Dursun Özbek ile görüşen Okan Buruk, Icardi'nin alternatifi için bir liste oluşturdu. Bu listenin en üstünde eski Beşiktaşlı Weghorst bulunuyor. Manchester United'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Hollandalı oyuncu istediği performansı İngiltere'de sergileyemeyince sezon sonunda kulübü Burnley'e geri dönmeye karar verdi.

ICARDI OLMAZSA WEGHORST

Önceliğini Icardi'ye veren Galatasaray, Icardi'nin olmayacağı senaryoda Weghorst'u bitirip renklerine bağlayacak. Şimdiden görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar sezon sonunu bekliyor.



