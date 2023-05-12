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Galatasaray'dan Weghorst bombası! Icardi olmazsa listenin en başında o var...

12.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş yapılandırmaya başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. İlk önceliği Icardi'ye veren sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncudan gelebilecek herhangi bir olumsuz haber sonrası B Planını hazır tutuyor.

Galatasaray'dan Weghorst bombası! Icardi olmazsa listenin en başında o var...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Forvet konusunda şimdiden kollarını sıvayan sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski oyuncusu Weghorst'u gündemine aldı.

DURSUN ÖZBEK İLE OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

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Dursun Özbek ile görüşen Okan Buruk, Icardi'nin alternatifi için bir liste oluşturdu. Bu listenin en üstünde eski Beşiktaşlı Weghorst bulunuyor. Manchester United'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Hollandalı oyuncu istediği performansı İngiltere'de sergileyemeyince sezon sonunda kulübü Burnley'e geri dönmeye karar verdi.

ICARDI OLMAZSA WEGHORST

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Önceliğini Icardi'ye veren Galatasaray, Icardi'nin olmayacağı senaryoda Weghorst'u bitirip renklerine bağlayacak. Şimdiden görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar sezon sonunu bekliyor.


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