Galatasaray derbisi için olay iddia! "Allah korusun" diyerek, Fenerbahçelileri uyardı: Ağır fark yerseniz... Camiaya ağır bir leke sürmeyin!

Süper Lig'de yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakarak ağır bir darbe aldı. Son 3 haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı. Fenerbahçe'de moraller adeta altüst olurken, Konyaspor mücadelesi ve şampiyonluk şansıyla ilgili spor yorumcuları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Durmaz, İsmail Kartal için 'Kötü jokey' benzetmesi yaparken; Engin ise Galatasaray derbisi için şimdiden uyardı.

Engin, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin bu moralle Rams Park'a gitmesi halinde Galatasaray'dan fark yiyebileceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı;

"FENERBAHÇE ZATEN TESLİM OLMUŞTU"

"Galatasaray'ın kadroyu bana göre Fenerbahçe'den daha iyi. Ayrıca Okan Buruk, İsmail Kartal'a göre elindeki kadroyu daha iyi kullandı. Fenerbahçe zaten teslim olmuştu, şampiyonluğu vermişti.

"YİNE FARK OLUR"

Galatasaray, Sivasspor'a oynadığı oyunun yarısını Karagümrük maçında oynasın, yine fark olur! En büyük sıkıntı Fenerbahçe işi bırakmış! Teknik direktörle alakalı da olabilir, oyuncularla alakalı da olabilir.

"OLİMPİYAT STADI'NDA ŞAMPİYONLUĞU KUTLAR!"

Galatasaray büyük ihtimalle Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutlar! Fenerbahçe için içeride olmasına rağmen Kayserispor maçının garantisi var mı? Galatasaray buradan şampiyonluk verir mi?

Bu arada neden Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra oynadı? Bu da bir stratejidir ve bu karar yanlıştır.

"GALATASARAY'DAN AĞIR FARK YERSENİZ..."

Fenerbahçeli futbolculara sesleniyorum! Benden, size tavsiye... Galatasaray maçına çok iyi konsantre olun. Düşük konsantrasyonla gitmeyin! Oraya çıkın, cesaretli oynayın! Allah korusun, şampiyonluğu kaybettiğiniz gibi bir de ağır fark yerseniz... 'Lig bitti, şampiyonluk gitti' diyerek kendinizi bırakmayın! Camiaya ağır bir leke sürmeyin! Bugünkü ruh halinize sakın ama sakın Rams Park'a gitmeyin! Benden size tavsiye!"

"AT İYİ JOKEY KÖTÜ"

Konyaspor mücadelesi sonrası İsmail Kartal'ı ve yönetimi eleştiren Durmaz ise şu ifadeleri kullandı;

"At çok iyiydi ama jokey kötüydü! Kötü jokeyi atın üstüne koyanların da bu sonuçta payı vardır. Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci neden sakatlandı, ne oldu? Bunların sorumlusu da bana göre jokeydir!"







