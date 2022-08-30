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  4. Galatasaray derken Trabzonspor araya girdi! Icardi tranferinde ortalık alev alev...

Galatasaray derken Trabzonspor araya girdi! Icardi tranferinde ortalık alev alev...

30.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Icardi için gece yarısı flaş bir iddia ortaya atıldı. Belotti'nin tercihini Roma'dan yana kullanmasından sonra Icardi için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar bu transferi bitirme aşamasına gelmişti. Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da devreye girdiği belirtilirken ortalık şu an için karıştı...

Galatasaray derken Trabzonspor araya girdi! Icardi tranferinde ortalık alev alev...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Trabzonspor taraftarı, gece yarısı Fransız basınında çıkan bu haberlere ayaklandı. Belotti ve Icardi ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda Icardi transferi bitme noktasına gelmişti. Bir dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Arjantinli yıldız oyuncuyla hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgilenmesi ortalığı karıştırdı.

WANDA NARA ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

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Paris Saint-Germain ve Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde büyük aşama kaydetmişti. Trabzonspor'un da bu transferde araya girmesiyle büyük bir şok yaşandı.

TRABZONSPOR ŞARTLARINI SORDU

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Fransa'nın en ünlü gazetesi L'Équipe, Galatasaray'ın yakın temasta olduğu Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da nabız yokladığını yazdı. Galatasaray'ın bitirmek istediği bu transfer şimdilik zora girdi...


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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Trabzonspor Mauro Icardi galatasaray
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