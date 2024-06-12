Galatasaray, Erden Timur'un üstünü çizdi! ''Görüştüğü hiçbir oyuncuyu almayın''

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek transfer çalışmaları için yönetimine mesaj verdi. Erden Timur'un ayrılığının ardından güç kaybı yaşayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

"HİÇBİRİNİ ALMAYIN"

Dursun Özbek ve kurmayları, Erden Timur'un transfer listesinde bulunan hiçbir oyuncuyla görüşmeme kararı aldı. Bizzat Dursun Özbek'in talimatıyla başka oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Erden Timur'un adeta üstünü çizdi.

GORETZKA BOMBASI

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Goretzka ile dirsek temasında bulunan sarı-kırmızılılar, Alman oyuncuyu tam bir fırsat transferi olarak görüyor. Yıldız oyuncunun astronomik taleplerde bulunmaması halinde Galatasaray'ın kesenin ağzını açması planlanıyor.





