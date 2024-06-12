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Galatasaray, Erden Timur'un üstünü çizdi! ''Görüştüğü hiçbir oyuncuyu almayın''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 07:58
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Galatasaray'da transfer harekatı başlamak üzere. Erden Timur'un görevden ayrılmasının ardından ufak bir aksama yaşayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde düğmeye basarak görüşmelerine başlayacak.

Galatasaray, Erden Timur'un üstünü çizdi! ''Görüştüğü hiçbir oyuncuyu almayın''

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek transfer çalışmaları için yönetimine mesaj verdi. Erden Timur'un ayrılığının ardından güç kaybı yaşayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

"HİÇBİRİNİ ALMAYIN"

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Dursun Özbek ve kurmayları, Erden Timur'un transfer listesinde bulunan hiçbir oyuncuyla görüşmeme kararı aldı. Bizzat Dursun Özbek'in talimatıyla başka oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Erden Timur'un adeta üstünü çizdi.

GORETZKA BOMBASI

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Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Goretzka ile dirsek temasında bulunan sarı-kırmızılılar, Alman oyuncuyu tam bir fırsat transferi olarak görüyor. Yıldız oyuncunun astronomik taleplerde bulunmaması halinde Galatasaray'ın kesenin ağzını açması planlanıyor.

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Dursun Özbek Erden Timur galatasaray
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