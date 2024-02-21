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Galatasaray eski yöneticilerinden Sedat Doğan'dan Mehmet Büyükekşi için ihraç talebi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 10:20 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesi için talepte bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüp üyeliğinden çıkarılması adına çabası sürüyor.

Eski yöneticilerden hukukçu Sedat Doğan'ın başını çektiği üyeler üç ayrı başvuruda bulunarak Mehmet Büyükekşi'nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etti.

İŞTE GEREKÇELER...

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Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi'nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, 'Yalancı' imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.

Dilekçede, Büyükekşi'nin eylemlerinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok olmasında bir beis görmediğini net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Tüzüğün 4.1 maddesi açık: Atatürk gençleri yetiştirmek...

"AYNI YERDE OLMASINA İMKAN YOK"

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Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan Sedat Doğan başvuruyu doğrularken, "Daha önceki divan kurulu toplantısında Galatasaray üyelerinin olmazsa olmaz üç özelliğinden bahsettim; namuslu, şerefli ve vatansever olmaları... Eğer bu özellikten birine sahip değilseniz bu kulüpte üye olarak kalamazsınız. Bizim vatanseverlik anlayışımızla Büyükekşi'ninki uyuşmadığından kendisinin Galatasaray kulüp üyeleriyle aynı yerde bulunmasına gerek ve imkan yoktur. Kulüpten çıkarılması için ilgili dilekçeyi verdik." dedi.

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