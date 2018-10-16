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Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonun kadar uzattı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim imzayı attı! beIN SPORTS'un son dakika bilgisine göre; Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonun kadar uzattı!

Galatasaray, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.

Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ARDANIN BÜYÜK BOYU İKİSİDE ŞEREF HAYSİYET YOKSUNU + VATAN HAİNİ
Tarh Bu adam Gibi Para icin takla atan dalavere yapan bir kişi daha görmemiştir çakma imparator !!!
yusuf namoğlu varken neden uzatmasın ki
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