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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

25.12.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Fenerbahçe süper kupa final maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Fenerbahçe süper kupa final maçı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacak karşılaşmada Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. İşte geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı 29 Aralık 2023 Cuma saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV'de canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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