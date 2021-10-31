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Galatasaray-Gaziantep FK maçından notlar

31.10.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı - Gaziantep FK'nın kadrosunda ise 4 değişiklik yapıldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sasha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara maçın kadrosunda yer almadı.

- Gaziantep FK'da 4 değişiklik

Gaziantep FK, Galatasaray karşısına son maçına göre kadroda 4 değişiklikle çıktı.

Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Angelo Sagal ve sarı kart cezalısı olan Hamza Mendyl kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou ve Joao Figueiredo da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerlerine Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Alexander Merkel ve Nouha Dicko'ya formayı verdi.

Gaziantep FK'nın ilk 11'inde Güney Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Steven Caulker, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosça, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Nouha Dicko ve Muhammet Demir yer aldı.

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