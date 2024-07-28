SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Parma'ya 2-0 yenildi

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Parma'ya 2-0 yenildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.07.2024 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Parma'ya 2-0 yenildi

Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamında Parma ile mücadele etti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılan maça Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrich Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısında topun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, birçok gol pozisyonu üretmesine rağmen ağları sarsamadı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Hernani Azevedo ile fileleri havalandıran Parma, devre arasına 1-0 önde girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Michy Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve Metehan Baltacı'yı oyuna sürdü. Buruk, 67. dakikada Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Efe Akman, 75. dakikada Yusuf Demir, 84. dakikada ise Eyüp Aydın'ı oyuna aldı. Maça ilk 11 başlayan futbolculardan sadece kaptan Muslera 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha fazla pozisyon üreten taraf Parma olurken Muslera kritik kurtarışlarıyla dikkati çekti. İtalyan temsilcisi, 71. dakikada Dennis Man'ın ayağından farkı 2'ye çıkardı.

BEŞ HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET

GThcWZdWIAAyI_8

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 5 maçın 2'sini kazandı.

Avusturya'da iki etap halinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kampta 3, ikincisinde ise 2 maç yaptı.

Sırasıyla Avusturya takımı LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray, kamp dönemini Parma mağlubiyetiyle kapattı.

KAMP SONA ERDİ

GTeOVtSXgAAeYZh

Galatasaray, Parma maçıyla ikinci etap Avusturya kampını noktaladı.

Müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı takım, 2 gün izin yaptıktan sonra 3 Ağustos'ta İstanbul'da Beşiktaş ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
''Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşayacağım''''Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşayacağım''
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Ali Koç seçim sonrası ilk kez konuştu! "Bu TFF, o malum kulübü..."

Ali Koç seçim sonrası ilk kez konuştu! "Bu TFF, o malum kulübü..."

Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! Yönetime talimatı verdi bile...

Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! Yönetime talimatı verdi bile...

Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti...

Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti...

Paris'te Zico neye uğradığını şaşırdı!

Paris'te Zico neye uğradığını şaşırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.