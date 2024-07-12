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Galatasaray ile ilk maçına çıkan Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündem oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.07.2024 09:57
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Sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Batshuayi, kaçırdığı pozisyonla sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray ile ilk maçına çıkan Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündem oldu!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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LASK Linz ile Galatasaray, Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda gündem Batshuayi oldu.

BATSHUAYI MÜCADELEYE İLK 11’DE BAŞLADI

Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, LASK Linz ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başladı. 74 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Belçikalı golcü, yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı.

İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇIRDI

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Michy Batshuayi, Mertens’in ortasında topu ağlarla buluşturamadı. Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

KENDİSİ DE İNANAMADI

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Kaçan pozisyon sonrası Batshuayi de duruma inanamadı ve kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
batshuayi galatasaray
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