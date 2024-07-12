Galatasaray ile ilk maçına çıkan Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündem oldu!

LASK Linz ile Galatasaray, Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda gündem Batshuayi oldu.
Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, LASK Linz ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başladı. 74 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Belçikalı golcü, yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı.
Michy Batshuayi, Mertens’in ortasında topu ağlarla buluşturamadı. Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.
Kaçan pozisyon sonrası Batshuayi de duruma inanamadı ve kısa süreli şaşkınlık yaşadı.