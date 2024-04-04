Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa Finali için Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren plan! Kendilerini böyle hükmen mağlup ettirecekler

Galatasaray ile Fenerbahçe, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe, Süper Kupa maçını yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin mayıs ayının son haftası olarak değiştirilmesini istemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

"90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK"

Yaşanan bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler maça U19 takımıyla çıkacaklarını açıklarken, Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik maçın 90 dakikalık bir maç olmayacağını dile getirdi.

9 KİŞİ İLE SAHAYA ÇIKACAK

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir seçenek bulunuyor. Sahaya 9 kişi ile çıkmak. Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam edilebilmekte. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor.

FUTBOLCU SAYISI 6'YA DÜŞECEK

Fenerbahçe ceza almamak için müsabaka kadrosuna sadece 9 isim yazacak ve maça 9 kişi ile başlayacak. Ancak daha sonra 3 oyuncu sakatlık gerekçeleri ile oyundan çıkacaklar ve hakem de sarı lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek.

GALATASARAY HÜKMEN KAZANACAK

Fenerbahçe böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak.





