Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray zorlu mücadelede Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman oldukça sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederken kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak puanını 45'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

"HERKES 3'ÜN ALTINDA KALDI"

Heyecan katsayısı oldukça yüksek olan mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının sonunda "Galatasaraylı olsam şu oyun beni tatmin etmezdi" diyen Dilmen maçın ardından ise "Icardi haricinde herkes 3'ün altında kaldı" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...

Öte yandan Rıdvan Dilmen Galatasaray'a dair bir şampiyonluk değerlendirmesinde de bulundu, Dilmen "İyi oynamadığı maçı da kazanabilmesi Galatasaray'ın bu sezonki farkı oldu. Derler ya, ligin 17. haftasında öylesine bir dakikada gol atarsın ki, bu gol şampiyonluk getirir derler. Hayır, kötü oyuna rağmen kazanmak şampiyonluk getirir" dedi.