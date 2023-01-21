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  4. SON DAKİKA: Galatasaray Okan Buruk ile durdurulamıyor! Seri 12 maça çıktı... Sarı-Kırmızılılar Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

SON DAKİKA: Galatasaray Okan Buruk ile durdurulamıyor! Seri 12 maça çıktı... Sarı-Kırmızılılar Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

21.01.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar zorlu bir karşılaşmadan daha 3 puanla ayrılmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Okan Buruk ile durdurulamıyor! Seri 12 maça çıktı... Sarı-Kırmızılılar Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

SON DAKİKA: Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarırken, zorlu bir virajı daha 3 puanla dönmüş oldu.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 45'e yükseltirken, liderliğini perçinledi. Karşlılaşma öncesi 8'i ligde 3'ü de kupada olmak üzere son 11 resmi maçından galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri bu maçı da kazanarak seriyi 12 maça çıkardı.

SACHA BOEY HERKESİ AYAĞA KALDIRDI!

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Oldukça hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip Galatasaray Sacha Boey ile gole yaklaştı. Boey ceza yayı üzerinden sert bir şut çekerken top az farklı auta gitti.

ÜST DİREK İZİN VERMEDİ

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Mücadele karşılıklı ataklarla sürerken, 18. dakikada Nakajima çizgiye kadar inip içeri çevirdi, Larsson sert vurdu top üst direkten oyun alanına dönerken, Antalyaspor kulübesi büyük heyecan yaşadı.

KİLİDİ ICARDI AÇTI!

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Heyecan dozu oldukça yüksek olan mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle geçilirken, kilidi 49. dakikada Icardi açtı. Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan ortaladı, Icardi ceza alanında ustaca bir kafa vuruşu yaptı ve Sarı-Kırmızılılar'ı 1-0 öne geçirdi.

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GOL SONRASI O ŞARKI ÇALDI!

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Sezonun flaş transferi Icardi bu maçı da boş geçmezken, çıktığı 9 maçta takımına 6 gol 4 asist yapmayı başardı. Icardi'nin attığı golün ardından Nef Stadyumu'nda 'Aşkın Olayım' şarkısı çalınırken, tüm stat şarkıya eşlik etti.

YANIT GECİKMEDİ!

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Galatasaray'ın golünün yalnızca 6 dakika sonrasında Antalyaspor Soner ile serbest vuruşu kullandı. Kullanılan serbest vuruşta Luiz Adriano kafayla şık bir dokunum yaparken skora beraberliği getirdi.

KENDİ KALESİNE ATTI!

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Kalesinde gördüğü golün ardından baskısını artıran Galatasray 59. dakikada bir kez daha öne geçmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'da Boey, Mertens ile verkaç yaptı, ceza alanına ortaladı, Oliveira kafayı vurdu, Antalyasporlu Floranus'a çarpan top filelerle buluştu.

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ÖNCE PENALTI SONRA İPTAL

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Karşılaşmada dakikalar 71'i gösterirken, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterirken, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyon öncesi Icardi'nin faul yaptığına karar verdi ve penaltıyı iptal etti.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

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Karşılaşmanın uzatma dakikaların Luiz Adriano Abdülkerim'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


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