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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'inde sürpriz! O isim kadroda yok...

07.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Bitexen Antalyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın da kadroları merak ediliyor. İşte ekiplerin muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA ZIYECH KADRODA YOK

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Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.

MUHTEMEL 11'LER

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Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, De Streek, Larsson, Buksa.

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

SON 6 MAÇTA GALİP GELDİ

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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

ASLAN, SON 21 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

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Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

EN ÖNEMLİ GOL SİLAHI ICARDI

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 13 resmi karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 7, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

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Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 27 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 16, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 48 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 54 maçta sarı-kırmızılılar 33, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 104 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

GALATASARAY, SON 14 MAÇTA ANTALYASPOR'A YENİLMEDİ

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Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

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