Galatasaray'ın eski futbolcusu Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Jimi Blue Ochsenknecht ile olan ilişkisi sebebiyle de çok konuşulan ünlü isim, Playboy Dergisi'nin haziran sayısı için soyundu. Peki Galatasaray'ın eski futbolcusu Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç kimdir? Alman Playboy'una soyunan Yeliz Koç nereli ve kaç yaşında? Galatasaray'ın eski futbolcusu Savaş Koç'un kızına dair bilgiler haberimizde...

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU SAVAŞ KOÇ'UN KIZI YELİZ KOÇ KİMDİR?

Yeliz Koç 3 Kasım 1993'te Hannover'de doğdu.

Annesi Alman, babası ise Galatasaray'ın eski futbolcularından biri olan Savaş Koç'tur.

Yeliz Koç, liseden mezun olduktan sonra kozmetik ve sağlık sektöründe çalışan Koç, daha sonra dünyayı gezdi.

2 yıllık güzellik ve makyaj sanatçısı eğitimi alan Yeliz Koç, adını Almanya'da RTL kanalında yayınlanan 'Der Bachelor' isimli evlendirme programında duyurdu. Yeliz Koç, evlendirme programında aday olan Johannes Haller ile yarışma bittikten sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

Yeliz Koç, talibi Daniel Völz'e tokat atmasıyla da bir sıralar Alman medyasının gündemindeydi.

YELİZ KOÇ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki ünlü isim katıldığı programda attığı tokat ile tanınmıştır. Yeliz Koç'un babası ile iletişimini kestiği biliniyor. Genç kızın annesi Almandır.

Yeliz, bir süre önce oyuncu Jimi Blue Ochsenknecht ile birlikteliğinden bebek sahibi olmuştur.

