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Galatasaray'ın eski yıldızı, Barcelona'ya gidiyor! Dünya tarihine geçecek takas...

26.04.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Gelecek sezon takımın başına Ajax'tan Erik ten Hag'ı getireceğini açıklayan Manchester United, transfer bombalarını patlatmak için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar, Barcelona'dan yıldız futbolcu Frenkie de Jong'un transferi için Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i takasta önerme kararı aldı. Telles, Barcelona'nın yolunu tutarsa Arda Turan'dan sonra Katalan ekibinde forma giymiş ikinci Galatasaraylı futbolcu olacak.

Galatasaray'ın eski yıldızı, Barcelona'ya gidiyor! Dünya tarihine geçecek takas...
Frenkie De Jong

Frenkie De Jong

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yeni yapılanmasında takımın başına teknik direktör olarak Ajax'tan Erik ten Hag'ı getirmişti.

Hollandalı çalıştırıcıya gelecek sezon elverişli ve geniş bir kadro vermek isteyen Manchester United'da yönetim, büyük bir transfer hamlesi için harekete geçti.

MYNET - DIŞ HABERLER

AJAX İLE ŞOV YAPMIŞTI

Frenkie de Jong

Kırmızı Şeytanlar, ten Hag'ın Ajax ile 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığı kadronun liderlerinden biri olan Frenkie de Jong için Barcelona'nın kapısını çalacak.

BARCELONA SICAK BAKIYOR

Frenkie de Jong

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusunu iyi bir teklife göndermeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI BARCELONA'YA

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Manchester United'ın Frenkie de Jong teklifinde para + takas formülünü devreye sokacağı ve takasta Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles ile Marcus Rashford'ı teklif edeceği iddia edildi.

ALEX TELLES'İN KARİYERİ

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Alex Telles, 23 Ocak 2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2015 yazında 1 yıllığına Inter'e kiralanmıştı. 2016 yazında ise 7.3 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya giden Telles, 5 Ekim 2020'de 15 milyon euro'ya Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

86 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

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2019 yazında 86 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong'un ise bu transfere nasıl bakacağı merak konusu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 43 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Manchester United Arda Turan
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