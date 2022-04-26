Galatasaray'ın eski yıldızı, Barcelona'ya gidiyor! Dünya tarihine geçecek takas...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yeni yapılanmasında takımın başına teknik direktör olarak Ajax'tan Erik ten Hag'ı getirmişti.

Hollandalı çalıştırıcıya gelecek sezon elverişli ve geniş bir kadro vermek isteyen Manchester United'da yönetim, büyük bir transfer hamlesi için harekete geçti.

MYNET - DIŞ HABERLER

AJAX İLE ŞOV YAPMIŞTI

Kırmızı Şeytanlar, ten Hag'ın Ajax ile 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığı kadronun liderlerinden biri olan Frenkie de Jong için Barcelona'nın kapısını çalacak.

BARCELONA SICAK BAKIYOR

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusunu iyi bir teklife göndermeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI BARCELONA'YA

Manchester United'ın Frenkie de Jong teklifinde para + takas formülünü devreye sokacağı ve takasta Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles ile Marcus Rashford'ı teklif edeceği iddia edildi.

ALEX TELLES'İN KARİYERİ

Alex Telles, 23 Ocak 2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2015 yazında 1 yıllığına Inter'e kiralanmıştı. 2016 yazında ise 7.3 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya giden Telles, 5 Ekim 2020'de 15 milyon euro'ya Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

86 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

2019 yazında 86 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong'un ise bu transfere nasıl bakacağı merak konusu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 43 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

