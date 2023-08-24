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Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması değişti! Artık her şey istediğimiz gibi...

24.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi 3-2 yendi. Bu galibiyet sonrası ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

Molde Stadı'nda yaklaşık 10 bin seyirci önünde yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, hücumda pozisyon üretmekte zorlanırken savunmada ise birçok açık verdi.

Mücadelenin 8. dakikasındaki kornerde Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamayan Galatasaray, geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra oyunda denge kuran Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 29. dakikasında ise Mauro Icardi'nin ayağından golü bulan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan takım yine Molde oldu. Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Kristoffer Haugen'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Uzun süre maç beraberlikle devam etti. Maçın son anlarında Galatasaray adına Fredrik Midtsjö sahneye çıktı ve 3-2'ik galibiyeti getiren golü kaydetti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI DEĞİŞTİ

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Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı ve herkesi rahatlattı. Rakiplerini birer birer geçen Türkiye, daha gruplara bile kalmadan puanını 30.350'ye yükseltmeyi başardı.

İLK 10 SIRADA YER ALANLAR DİREKT GİDİYOR

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Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.053
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.700
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.482
8- Belçika: 36.100
9- İskoçya: 31.550

10- TÜRKİYE: 30.350

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