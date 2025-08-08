Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma için kulübü PSG bonservis belirledi! İstenilen bonservis bedeli dudak uçuklattı...

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da Fernando Muslera’nın ardından kaleci transferi bekleniyordu. Hazırlık dönemi boyunca kaleyi Günay Güvenç’e emanet eden sarı kırmızılılar, ligde zorlu maçlar ve Şampiyonlar Ligi öncesi kalesini yıldız bir isimle doldurmak istiyor. İtalyan kaleci Donnarumma ile yollarını ayırmaya hazırlanan PSG, yıldız kaleci için bonservis bedelini belirledi.

PSG 26 MİLYON POUND İSTEDİ!

Gazeteci Ben Jacops’un iddiasına göre Fransız temsilcisi PSG, Lille’in kalecisi Lucas Chevalier’i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, Donnarumma için de bonservis bedelini belirledi. Sözleşmesinde son seneye giren yıldız kaleci için tam 26 milyon pound talep ediyor.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, PSG yetkilileri ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu için bonservis araştırması yapan sarı kırmızılılar duyduğu rakam karşısında şok geçirdiler. Başkan Dursun Özbek’in aynı transfer dönemi içerisinde Victor Osimhen’e verilen tarihi bonservis de düşünülünce Donnarumma ismini şimdilik rafa kaldırdığı öğrenildi.