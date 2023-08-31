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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunun belli olması sonrası Dursun Özbek'in tepkisi gündem oldu!

31.08.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli olurken, Başkan Dursun Özbek'in kura sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray'ın mücadele edeceği grup Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilen organizasyonla belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu!

TEPKİLERİ GÜNDEM OLDU

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Temsilcimiz Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'na düşerken kurayı takip etmek üzere Fransa'da bulunan Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ün A Grubu'nun çıkması sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Çekilen kura sonrası Dursun Özbek şaşkınlık belirten bir ifadeyle ağzını kapatırken, Öztürk ve Özbek aralarında kısa bir konuşma yaptı.

İŞTE O AN...

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(Görüntü EXXEN'den alınmıştır)

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