Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunun belli olması sonrası Dursun Özbek'in tepkisi gündem oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray'ın mücadele edeceği grup Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilen organizasyonla belli oldu.

TEPKİLERİ GÜNDEM OLDU

Temsilcimiz Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'na düşerken kurayı takip etmek üzere Fransa'da bulunan Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ün A Grubu'nun çıkması sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Çekilen kura sonrası Dursun Özbek şaşkınlık belirten bir ifadeyle ağzını kapatırken, Öztürk ve Özbek aralarında kısa bir konuşma yaptı.

İŞTE O AN...

(Görüntü EXXEN'den alınmıştır)

