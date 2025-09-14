Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı öncesi müjdeli haber! Eintracht Frankfurt cephesinde sakatlık krizi...

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, kritik karşılaşma öncesi önemli bir oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

'TAKIMDAN AYRI KALACAK'

Alman temsilcisi, Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile oynanan mücadelede 10. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Rasmus Kristensen’in kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, 28 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin bir süre takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.

GALATASARAY'A KARŞI YOK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönüş süresi belirsiz olan Kristensen’in, 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyeceği öngörülüyor. Bu gelişme, Frankfurt’un savunma hattında ciddi bir eksik olarak değerlendiriliyor.