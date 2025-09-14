SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı öncesi müjdeli haber! Eintracht Frankfurt cephesinde sakatlık krizi...

Eintracht Frankfurt, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi gelen haberle yıkıldı. Ligde son oynadığı Leverkusen maçında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki sağ bek Rasmus Kristensen’in kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, oyuncunun temsilcimize karşı forma giymesi beklenmiyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Rasmus Kristensen

Rasmus Kristensen

DAN Danimarka
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, kritik karşılaşma öncesi önemli bir oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

'TAKIMDAN AYRI KALACAK'

Alman temsilcisi, Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile oynanan mücadelede 10. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Rasmus Kristensen’in kas sakatlığı yaşadığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, 28 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin bir süre takımdan ayrı kalacağı ifade edildi.

GALATASARAY'A KARŞI YOK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönüş süresi belirsiz olan Kristensen’in, 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyeceği öngörülüyor. Bu gelişme, Frankfurt’un savunma hattında ciddi bir eksik olarak değerlendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurt Sakatlık son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
