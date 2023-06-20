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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kuralar çekildi, hesaplar başladı...

20.06.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yarın çekilecek kura çekimi öncesi hesaplara şimdiden başladı. Kuralara seribaşı olarak katılacak sarı-kırmızılıların maç takvimi de netleşti. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanırken, rakipleri de büyük oranda belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme turu kuraları TSİ 15.00'te gerçekleştirildi. İşte Galatasaray'ın netleşen muhtemel rakipleri...

İŞTE GALATASARAY'IN 1. ÖN ELEMEDEN GELECEK MUHTEMEL RAKİPLERİ

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Astana / Dinamo Tbilisi

Maccabi Haifa / Hamrun Spartans

Zalgiris Vilnius / Struga

Helsinki / Larne

Flora Tallinn / Rakow

Shamrock Rovers / 1. ön elemenin galibi

The New Saints / Hacken

Olimpija Ljubljana / Valmieras

Zrinjski Mostar / Urartu

Aris Limassol

CİM-BOM HER TURDA SERİBAŞI OLACAK

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Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu kategoride, son beş yıldaki performanslara göre belirlenen kulüp katsayı puanı sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda.

Bu sebeple Cim-Bom, yoluna devam etmesi durumunda üç turda da seribaşı pozisyonunda yer alacak. Galatasaray ayrıca katsayı puanında ilk 3'te yer alan ve kendisi gibi her turun kura çekimine seribaşı girecek olan Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kopenhag (Danimarka) ve Young Boys'la (İsviçre) da eşleşmeyecek.

ÖN ELEME TURLARINDA MAÇ TAKVİMİ

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi yarın gerçekleşecek.

Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.

Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.


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