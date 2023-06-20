Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kuralar çekildi, hesaplar başladı...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanırken, rakipleri de büyük oranda belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme turu kuraları TSİ 15.00'te gerçekleştirildi. İşte Galatasaray'ın netleşen muhtemel rakipleri...
Astana / Dinamo Tbilisi
Maccabi Haifa / Hamrun Spartans
Zalgiris Vilnius / Struga
Helsinki / Larne
Flora Tallinn / Rakow
Shamrock Rovers / 1. ön elemenin galibi
The New Saints / Hacken
Olimpija Ljubljana / Valmieras
Zrinjski Mostar / Urartu
Aris Limassol
Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekip bu kategoride, son beş yıldaki performanslara göre belirlenen kulüp katsayı puanı sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda.
Bu sebeple Cim-Bom, yoluna devam etmesi durumunda üç turda da seribaşı pozisyonunda yer alacak. Galatasaray ayrıca katsayı puanında ilk 3'te yer alan ve kendisi gibi her turun kura çekimine seribaşı girecek olan Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kopenhag (Danimarka) ve Young Boys'la (İsviçre) da eşleşmeyecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi yarın gerçekleşecek.
Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.
Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.