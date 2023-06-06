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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru! Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı

06.06.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözüldü. Ligin 37. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kupasına kavuşurken, Beşiktaş cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru! Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar devam ederken, Fenerbahçe ile ikincilik yarışı veren Beşiktaş'tan beklenmedik bir çıkış geldi. Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduklarını belirtti.

"UEFA NEZDİNDE GİRİŞİMLERİMİZİ YAPTIK"

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Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili görüşlerinin çok eleştirildiğini hatırlatan Ahmet Nur Çebi, "Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık. O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIMIZ DEVAM ETSİN"

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Siyah-beyazlı futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar karşısında mutlu olduklarını aktaran Çebi, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.


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