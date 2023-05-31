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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası en çok paylaşılan fotoğraf olarak rekor kırdı! Maçın bitiş düdüğünün ardından Erden Timur sahaya girerek...

31.05.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, “İyi insanları toplayınca her şey oluyor. Sevginin girmeyeceği kalp yoktur. Mauro’yu ve diğerlerini ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi” dedi. Ayrıca şampiyonluk kutlamalarındaki Erden Timur ile Torreira'nın görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası en çok paylaşılan fotoğraf olarak rekor kırdı! Maçın bitiş düdüğünün ardından Erden Timur sahaya girerek...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek puanını 82’ye yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gece saatlerinde sarı-kırmızılılar İstanbul’a geldi.

Kafileyle birlikte yer alan ve şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tarihteki en zor şampiyonluklardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Çünkü kusursuz fırtına denir ya, senenin yarısında seçim oldu. Temmuz’un 4’ünde elimizde transfer listesi henüz yoktu. Diğer rakiplerimiz 80 puanın üzerinde, aslında herkes şampiyonluk alacak puan almış durumda. Gelir olarak Galatasaray tarihinin en az geliri olduğu sene. İyi insanları toplayınca her şey oluyor.

Ona ben eminim. Sevginin girmeyeceği kalp yoktur. Mauro’yu ve diğerlerini ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Emek çok büyük, çaba çok büyük. Yüzde yetmişinde, sekseninde gece 4’e kadar çalışıldı. Son 6 aydır söylüyorum; hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. İyi insanlar ve güzel gönüllerle kazanıldı. Okan hocamızın, teknik heyetimizin, tesislerde çalışan herkesin, başkan ve yönetimimizin çok büyük emeği var” ifadelerini kullandı.

TORREIRA İLE FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve Lucas Torreira'nın, şampiyonluk sevincini yaşadığı o fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şampiyonluğun en çok paylaşılan fotoğrafı olarak rekor kıran o kareye sarı-kırmızılı taraftarlar binlerce yorum yaptı.


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