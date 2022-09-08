SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın vazgeçilmeziydi! Luyindama'yı Antalyaspor alıyor

Galatasaray'ın vazgeçilmeziydi! Luyindama'yı Antalyaspor alıyor

08.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sakatlık yaşamadan önce kadronun değişilmez isimlerinden olan Luyindama, sakatlık dönüşü eski performansına bir türlü yetişemedi. Hal böyle olunca Okan Buruk, Luyindama için ''satılsın'' raporu verdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'a Luyindama için teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın ayrılmasına sıcak bakarken, Antalyaspor ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın vazgeçilmeziydi! Luyindama'yı Antalyaspor alıyor
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaraylı taraftarların bir dönem değişilmez oyuncularından olan Luyindama takımdan ayrılıyor. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası bir türlü istenilen performansa erişemeyen tecrübeli stoper Antalyaspor'a transfer olabilir.

NURİ ŞAHİN ÇOK İSTİYOR

ec5626e9b88079528249e6baa045b7458ebbe4a0

Kuvvetli fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan Luyindama'yı Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin çok istiyor. Sarı-kırmızılıların da yabancı sınırından dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Luyindama için önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e sürpriz teklif! İşte o takım...Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e sürpriz teklif! İşte o takım...
Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...
Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor galatasaray luyindama Didem Soydan galatasaraylı nuri buruk süper li ekipleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Napoli, Liverpool'a kabus oldu! Kim Min-Jae...

Napoli, Liverpool'a kabus oldu! Kim Min-Jae...

Galatasaray transfere doymuyor! Resmi...

Galatasaray transfere doymuyor! Resmi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.