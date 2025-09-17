SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?' sorusunu yanıtladı!

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Ntv’deki ‘Empati’ programına konuk oldu. Tecrübeli teknik adamın "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? "sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem yarattı.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?' sorusunu yanıtladı!
Burak Kavuncu

Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Fatih Terim, Ntv’de yayımlanan Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu. Terim'in sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, Arda Turan ve Fenerbahçe ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

OKAN BURUK'UN PERFORMANSI

Galatasaray ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? sorusunu yanıtladı! 1

Okan Buruk’un performansı ile ilgili gelen soruya cevap veren Fatih Terim, “Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.” ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN’LA İLGİLİ…

Galatasaray ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? sorusunu yanıtladı! 2

Arda Turan hakkında da konuşan Terim, “Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah’tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda” dedi.

Yeni nesil teknik direktörlere de değinen Terim, “Ben onların beni geçmesini istiyorum. Arda, Selçuk, Volkan, Burak, Sergen... Geçebilirler de. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük müthiş bir yarışma işi, seviyeli yarışma çok hoş bir şey” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANITI OLAY OLDU

Galatasaray ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? sorusunu yanıtladı! 3

"Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusuna da yanıt veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;

“Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller."

Terim'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ın yeni Genel Koordinatörü açıklandı!Beşiktaş'ın yeni Genel Koordinatörü açıklandı!
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in son durumu belli oldu!Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in son durumu belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk NTV Arda Turan empati fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.