Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?' sorusunu yanıtladı!

Galatasaray’ın ve Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Fatih Terim, Ntv’de yayımlanan Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu. Terim'in sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, Arda Turan ve Fenerbahçe ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

OKAN BURUK'UN PERFORMANSI

Okan Buruk’un performansı ile ilgili gelen soruya cevap veren Fatih Terim, “Başarılı buluyorum, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.” ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN’LA İLGİLİ…

Arda Turan hakkında da konuşan Terim, “Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah’tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda” dedi.

Yeni nesil teknik direktörlere de değinen Terim, “Ben onların beni geçmesini istiyorum. Arda, Selçuk, Volkan, Burak, Sergen... Geçebilirler de. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük müthiş bir yarışma işi, seviyeli yarışma çok hoş bir şey” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANITI OLAY OLDU

"Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusuna da yanıt veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;

“Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller."

Terim'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.