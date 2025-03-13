Galatasaray'ın yeni transferi sezon sonunda gönderiliyor! 8 milyon Euro ödenerek alınmıştı

Galatasaray'da transfer edildiği gün bile büyük eleştiri alan Carlos Cuesta'nın kariyeri kısa sürüyor. Gösterdiği performansın ardından Okan Buruk'un memnun kalmadığı genç oyuncuyla yollar ayrılıyor.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro ödenerek transfer edilen Carlos Cuesta, o dönem de eleştirilmişti. 8 milyon Euro'nun fazla olduğunu savunan sarı-kırmızılı taraftarlar başka bir stoperin alınması gerektiğini söylemişti.

HAKLI ÇIKTILAR! GÖNDERİLİYOR...

Forma giydiği kısa sürede takımın gözüne giremeyen Carlos Cuesta hakkında Okan Buruk kararını verdi. Sezon sonunda genç oyuncuya gelecek teklifleri kabul etme kararı alan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un olumsuz raporunu kabul etti.