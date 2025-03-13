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Galatasaray'ın yeni transferi sezon sonunda gönderiliyor! 8 milyon Euro ödenerek alınmıştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 08:06
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Galatasaray'ın gelecek sezon planlamaları şimdiden başladı. Gidecek oyuncuların raporlarını hazırlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında 8 milyon Euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Carlos Cuesta'nın ismi ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın yeni transferi sezon sonunda gönderiliyor! 8 milyon Euro ödenerek alınmıştı
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da transfer edildiği gün bile büyük eleştiri alan Carlos Cuesta'nın kariyeri kısa sürüyor. Gösterdiği performansın ardından Okan Buruk'un memnun kalmadığı genç oyuncuyla yollar ayrılıyor.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Devre arasında Genk'ten 8 milyon Euro ödenerek transfer edilen Carlos Cuesta, o dönem de eleştirilmişti. 8 milyon Euro'nun fazla olduğunu savunan sarı-kırmızılı taraftarlar başka bir stoperin alınması gerektiğini söylemişti.

HAKLI ÇIKTILAR! GÖNDERİLİYOR...

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Forma giydiği kısa sürede takımın gözüne giremeyen Carlos Cuesta hakkında Okan Buruk kararını verdi. Sezon sonunda genç oyuncuya gelecek teklifleri kabul etme kararı alan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un olumsuz raporunu kabul etti.

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