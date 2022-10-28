Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

17 yaşındaki Beren Yeşilırmak, 2019 yılında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na girdi. Genç yıldız, yalnızca kabiliyetiyle değil, doğal güzelliğiyle de Instagram'da adından söz ettirdi.
2005 doğumlu sporcu, henüz 13 yaşındayken Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.
Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen yıldız, 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
Sahada pasör çarprazı pozisyonunda yer alan Yeşilırmak, güzelliğiyle dikkat çekti.
Instagram'da epey aktif olan genç voleybolcuya 'Aslan kraliçe' ve 'Takımın en güzel kızı' gibi yorumlar yapılıyor.
Beren Yeşilırmak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.