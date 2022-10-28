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Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

28.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda forma terleten Beren Yeşilırmak, duru güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Genç yıldızın paylaşımlarına Galatasaraylı taraftarlardan övgü dolu yorumlar geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

17 yaşındaki Beren Yeşilırmak, 2019 yılında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na girdi. Genç yıldız, yalnızca kabiliyetiyle değil, doğal güzelliğiyle de Instagram'da adından söz ettirdi.

2005 doğumlu sporcu, henüz 13 yaşındayken Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen yıldız, 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Sahada pasör çarprazı pozisyonunda yer alan Yeşilırmak, güzelliğiyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Instagram'da epey aktif olan genç voleybolcuya 'Aslan kraliçe' ve 'Takımın en güzel kızı' gibi yorumlar yapılıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Beren Yeşilırmak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'

Galatasaray'ın yıldızı Beren Yeşilırmak güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 'Aslan kraliçe'


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