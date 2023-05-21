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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kayıtsız kalamadı! Hande Sarıoğlu'ndan kalpli mesaj: "Kokumu mu aldın sarılım?"

21.05.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi etiketleyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarıoğlu, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdüren Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna "Kokumu mu aldın sarılım. İçeri adım attım, gol attın" notunu düştü.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kayıtsız kalamadı! Hande Sarıoğlu'ndan kalpli mesaj: "Kokumu mu aldın sarılım?"

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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HANDE SARIOĞLU'NUN 'ICARDİ' PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye yönelik göndermeli pozlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu gündem oldu.

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Mauro Icardi attığı gollerle Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray'ı bir kez daha galibiyete taşıyan isim oldu.

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Hande Sarıoğlu da bunun üzerine İtalyan asıllı Arjantinli futbolcuyu etiketleyerek kalpli bir paylaşımda bulundu.

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GALATASARAY'IN YILDIZ GOLCÜSÜ O PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü spikerin, "Kokumu mu aldın sarılım? İçeri adım attım, gol attın" ifadesine kayıtsız kalamayan Mauro Icardi, bu paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi.

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Hande Sarıoğlu Mauro Icardi galatasaray

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