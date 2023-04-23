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Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, Karagümrük maçında saç baş yoldurdu! İlk 45 dakika performansı...

23.04.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 31'inci haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlarken, performansıyla tepki çekti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, Karagümrük maçında saç baş yoldurdu! İlk 45 dakika performansı...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 31'inci hafta mücadeleleri ile sürerken, lider Galatasaray sahasında Pirlo'nun ekibi Karagümrük'ü konuk etti. Heyecan katsayısı yüksek mücadelede Okan Buruk forvette Zaniolo'yu sahaya sürerken, 23 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki performansıyla büyük tepki topladı.

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PAS DAHİ ATAMADI...

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İlk yarıda net pozisyonları harcayan İtalyan oyuncu, yalnızca 1 isabetli şut çekerken isabetli pas atamadan 45 dakikayı tamamladı. 4 top kaybı yapan Zaniolo, 4 kez de faul yaptı.

"GEREKSİZ!"

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A Spor ekranlarında ilk yarıyı değerlendiren Erman Toroğlu da Zaniolo için ayrı bir parantez açarken, "Zaniolo, maç 1-0'ken arkadaşına vermek yerine dönüp vurdu; verse 2-0 olacak, gereksiz. Bunu ilk geldiğinde yapmıyordu. Çok şahsi hareket ediyor. Olmaz." ifadelerini kullandı.

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BURUK KENARA ALDI

Zaniolo karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yerini Icardi'ye bıraktı.

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