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  4. Galatasaray'ın yıldızıydı, Sevilla'da umduğunu bulamadı! Marcao, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi

Galatasaray'ın yıldızıydı, Sevilla'da umduğunu bulamadı! Marcao, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi

16.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Brezilyalı savunmacı Marcao'nun Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Süper Lig'de 15 Eylül tarihine kadar sürecek olan transfer sezonunda çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

MARCAO ÖNERİLDİ

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Buna göre Süper Lig'de daha önce Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya kiraladığı Brezilyalı savunmacı Marcao, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a sunulurken, yönetim bu teklifi teknik direktör Nenad Bjelica'ya iletti.

BJELICA'DAN VETO!

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Hırvat teknik adam geçen sezonun neredeyse tamamını sakat geçiren, bu sezona da sakat başlayan sambacı stoperin üzerini çizdi. Kendisine sağlam olan ve takımıyla en azından sezon önce kamp yapmış bir isim istedi ve Marcao'yu veto etti.

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