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Galatasaray'ın yıldızlarından Leo Dubois, kiralık olarak Başakşehir’de!

16.09.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da Leo Dubois, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’e kiralandı. Sarı-kırmızılı ekip, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, transferin son gününde 29 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois'yı sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiraladı. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız sağ bek Leo Dubois, sarı-kırmızılı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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