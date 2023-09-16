Galatasaray'ın yıldızlarından Leo Dubois, kiralık olarak Başakşehir’de!

Galatasaray, transferin son gününde 29 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois'yı sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiraladı. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız sağ bek Leo Dubois, sarı-kırmızılı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

