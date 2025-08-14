Galatasaray İngiltere'de Manchester City'nin yıldızı Ederson için özel uçak bekletiyor! Anlaşmanın tamamlanmasına ramak kaldı...

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray kaleye Ederson’u transfer etmek için girişimlerinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibi Manchester City ile bir araya gelerek yıldız oyuncunun bonserivisi için düşüş talep etti.

MANCHESTER CITY DÜŞTÜ!

İngiltere devi Manchester City’nin Ederson için pazarlıkları 20 milyon euro’dan açtığı ve Galatasaray yönetiminden Abdullah Kavukçu’nun ısrarlı pazarlıkları sonrasında seviyeyi 13-14 milyon eurolara kadar çektiği bilgisi edinildi.

CİMBOM 8 TEKLİF ETTİ

Galaatsaray’ın Brezilyalı kaleci için kulübü Manchester City’e 8 milyon euro teklif ettiği ve takımların 10-11 milyon euro civarlarına anlaşabileceği bildirildi. Yıldız kaleci ile zaten daha önceden anlaşmış olan sarı kırmızılılar City ile anlaşmanın tamamlanmasının ardından İngiltere’de bekletilen özel uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

DONNARUMMA’DAN HABER BEKLENİYOR

Fransız ekibi PSG’den ayrılması beklenen İtalyan yıldız file bekçisi Donnarumma’nın Manchester City ile görüşmelerinde sona geldiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun İngiliz ekibine gelmesinin ardından kaleci sayısında ciddi fazlalık olacağı ve Ederson’u daha kolay ellerinden bırakacağı gelen bilgiler arasında.