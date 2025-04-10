Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe maçında polis pankartını tutmamıştı! Sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

Dün Sultanlar Ligi play-off etabında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yaşandı. Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5.5 sene sonra yenmeyi başarırken, tarihi maça Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın'ın performansı damga vurdu.
Öte yandan dün maç öncesi dikkat çeken bir olay daha yaşandı. İlkin Aydın maç önünde polis teşkilatının 180'inci yıl dönümü için açılan pankartı tutmadı.
Haberlere konu olan hareketle ilgili olarak başarılı voleybolcu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İlkin Aydın, polisleri sevdiğini vurguladı.
Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın değil size kastım"
İlkin Aydın, üniversite öğrencilerinin başlattığı 'tüketimi durdurma' çağrısına destek vermiş ve bu yönde paylaşım yapmıştı.
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