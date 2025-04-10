Galatasaray kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe maçında polis pankartını tutmamıştı! Sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

Dün Sultanlar Ligi play-off etabında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yaşandı. Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5.5 sene sonra yenmeyi başarırken, tarihi maça Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın'ın performansı damga vurdu.

PANKARTI TUTMAMIŞTI

Öte yandan dün maç öncesi dikkat çeken bir olay daha yaşandı. İlkin Aydın maç önünde polis teşkilatının 180'inci yıl dönümü için açılan pankartı tutmadı.

İLKİN AYDIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Haberlere konu olan hareketle ilgili olarak başarılı voleybolcu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İlkin Aydın, polisleri sevdiğini vurguladı.

"İNANIN DEĞİL SİZE KASTIM"

Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın değil size kastım"

BOYKOT ÇAĞRILARINA DESTEK VERMİŞTİ

İlkin Aydın, üniversite öğrencilerinin başlattığı 'tüketimi durdurma' çağrısına destek vermiş ve bu yönde paylaşım yapmıştı.